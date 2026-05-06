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Le procès d'un immortel

Régis Penet

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Depuis toujours, l'humanité rêve d'échapper à la mort. Traumatisé par la perte de sa seule amie d'enfance, un homme richissime met toute sa fortune et ses moyens technologiques au service de ce rêve : atteindre l'immortalité. Lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve dans son corps, au bord du Styx, à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Il y croise ceux qui, avant lui, ont défié la mort : Orphée, Gilgamesh, et d'autres encore. Une femme l'approche et lui annonce que son immortalité est remise en cause par les dieux eux-mêmes. Il s'agit de Perséphone, souveraine des enfers, qui se propose d'être son avocate dans le procès qui l'attend. A-t-il vraiment sa place parmi les dieux ? Le Procès d'un immortel est un conte philosophique mêlant science-fiction et mythologie, où se confrontent la science et le sacré pour interroger la condition humaine et la notion même d'immortalité.

Par Régis Penet
Chez La Boîte à Bulles

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Auteur

Régis Penet

Editeur

La Boîte à Bulles

Genre

Divers

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Le procès d'un immortel

Régis Penet

Paru le 06/05/2026

192 pages

La Boîte à Bulles

28,00 €

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