La dernière librairie de Prague

A Prague, Jana dirige une librairie. Et lorsque les Nazis envahissent la ville, il n'est plus question pour elle de vendre des livres que les Allemands considèrent comme décadents. Pourtant, la jeune femme éprise de liberté et amoureuse des livres ne peut se résoudre à brûler les livres interdits. Alors, elle crée un club où des femmes se réunissent en secret et partagent ces histoires et ces livres qu'elles n'ont en théorie plus le droit de lire. Jusqu'au jour où un jeune garçon juif débarque dans sa librairie. Il est orphelin et n'a nulle part où aller. Jana décide de le prendre sous son aile et de le protéger en vers et contre tout. Un jour, un officier nazi vient perquisitionner la librairie : s'il trouve des livres interdits et un petit garçon juif, elle risque la déportation et la mort. A moins que...