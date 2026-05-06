Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

La dernière librairie de Prague

Helen Parusel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Prague, Jana dirige une librairie. Et lorsque les Nazis envahissent la ville, il n'est plus question pour elle de vendre des livres que les Allemands considèrent comme décadents. Pourtant, la jeune femme éprise de liberté et amoureuse des livres ne peut se résoudre à brûler les livres interdits. Alors, elle crée un club où des femmes se réunissent en secret et partagent ces histoires et ces livres qu'elles n'ont en théorie plus le droit de lire. Jusqu'au jour où un jeune garçon juif débarque dans sa librairie. Il est orphelin et n'a nulle part où aller. Jana décide de le prendre sous son aile et de le protéger en vers et contre tout. Un jour, un officier nazi vient perquisitionner la librairie : s'il trouve des livres interdits et un petit garçon juif, elle risque la déportation et la mort. A moins que...

Par Helen Parusel
Chez City Editions

|

Auteur

Helen Parusel

Editeur

City Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La dernière librairie de Prague par Helen Parusel

Commenter ce livre

 

La dernière librairie de Prague

Helen Parusel

Paru le 27/05/2026

384 pages

City Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824625232
9782824625232
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.