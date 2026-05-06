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Everything About Himeru Kokoro Tome 1

Xxx, Shota Komatsu

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Tsugumu Ichimonji, un garde du corps de renommée mondiale a été chargé de protéger Himeru Kokoro, la fille d'une grande fortune japonaise. Pour mener sa mission à bien, il va devoir infiltrer un lycée et protéger sa cible à son insu. Un jour, alors qu'il suit Himeru jusque sur le toit, il tombe nez à nez avec un gigantesque ! Tsugumu va vite découvrir que Himeru cache de nombreux secrets. Non seulement elle est , mais en plus , et même ! Secret solo cause du chagrin. Secret à deux : bien plus rigolo ! Une comédie déjantée autour du thème du secret !

Par Xxx, Shota Komatsu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Xxx, Shota Komatsu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Everything About Himeru Kokoro Tome 1

Xxx, Shota Komatsu trad. Sara Correia

Paru le 06/05/2026

180 pages

Kazé Editions

7,15 €

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