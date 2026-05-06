Everything About Himeru Kokoro Tome 1

Tsugumu Ichimonji, un garde du corps de renommée mondiale a été chargé de protéger Himeru Kokoro, la fille d'une grande fortune japonaise. Pour mener sa mission à bien, il va devoir infiltrer un lycée et protéger sa cible à son insu. Un jour, alors qu'il suit Himeru jusque sur le toit, il tombe nez à nez avec un gigantesque ! Tsugumu va vite découvrir que Himeru cache de nombreux secrets. Non seulement elle est , mais en plus , et même ! Secret solo cause du chagrin. Secret à deux : bien plus rigolo ! Une comédie déjantée autour du thème du secret !