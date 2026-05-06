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#Bande dessinée jeunesse

La Team

Audrey Bischoff, Mathilde Foignet

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Noa. La sublime. Cheveux courts, tatouages, yeux verts, peau parfaite. Autour d'elle que des rires. Pour Louise, être son amie serait inespéré. En tout cas, la certitude de passer une colo incroyable. Alors quand Noa la prend dans sa team, Louise n'en revient pas. Mais pour que les rires éclatent, il faut des sujets de rigolade. Pour qu'une team existe, il faut des gens qui n'en fassent pas partie. Et mieux vaut être du bon côté... Audrey Bischoff est l'autrice de la trilogie Les Mésanges (éditions du Rouergue) pour laquelle elle a remporté le prix Cendres du premier roman et a été plébiscitée autant par les libraires que par la presse.

Par Audrey Bischoff, Mathilde Foignet
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Audrey Bischoff, Mathilde Foignet

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans, témoignages & Co

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La Team

Audrey Bischoff, Mathilde Foignet

Paru le 06/05/2026

240 pages

Editions du Rouergue

14,50 €

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