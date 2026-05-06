Noa. La sublime. Cheveux courts, tatouages, yeux verts, peau parfaite. Autour d'elle que des rires. Pour Louise, être son amie serait inespéré. En tout cas, la certitude de passer une colo incroyable. Alors quand Noa la prend dans sa team, Louise n'en revient pas. Mais pour que les rires éclatent, il faut des sujets de rigolade. Pour qu'une team existe, il faut des gens qui n'en fassent pas partie. Et mieux vaut être du bon côté... Audrey Bischoff est l'autrice de la trilogie Les Mésanges (éditions du Rouergue) pour laquelle elle a remporté le prix Cendres du premier roman et a été plébiscitée autant par les libraires que par la presse.