On a tiré sur Aragon

C'est l'histoire d'une balle qui claque contre la pierre de l'escalier de la Butte du Lion de Waterloo. Un coup de fusil dont on ignore l'auteur. Ni s'il visait vraiment la cible : Louis Aragon. Nous sommes en 1965. Viktor, avec un K, comme KGB ou Kalachnikov, est détective privé. Chargé d'enquêter sur l'attentat gardé secret, il va devoir replonger dans l'épouvante de la Seconde Guerre mondiale et ce séisme que fut le pacte germano-soviétique. Paul Nizan rendit alors sa carte du parti, quand Aragon gardait la sienne. Avec une passionnante érudition, François Weerts place au coeur de son intrigue les rapports douloureux entre l'écriture, les écrivains et leur époque. Quelles trahisons pourraient bien faire reprendre les armes vingt ans après la fin d'une guerre ?