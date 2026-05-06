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On a tiré sur Aragon

François Weerts

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C'est l'histoire d'une balle qui claque contre la pierre de l'escalier de la Butte du Lion de Waterloo. Un coup de fusil dont on ignore l'auteur. Ni s'il visait vraiment la cible : Louis Aragon. Nous sommes en 1965. Viktor, avec un K, comme KGB ou Kalachnikov, est détective privé. Chargé d'enquêter sur l'attentat gardé secret, il va devoir replonger dans l'épouvante de la Seconde Guerre mondiale et ce séisme que fut le pacte germano-soviétique. Paul Nizan rendit alors sa carte du parti, quand Aragon gardait la sienne. Avec une passionnante érudition, François Weerts place au coeur de son intrigue les rapports douloureux entre l'écriture, les écrivains et leur époque. Quelles trahisons pourraient bien faire reprendre les armes vingt ans après la fin d'une guerre ?

Par François Weerts
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

François Weerts

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

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On a tiré sur Aragon

François Weerts

Paru le 06/05/2026

496 pages

Editions du Rouergue

10,90 €

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Scannez le code barre 9782812628351
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