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#Polar

Tempête sur Kinlochleven

Peter May

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Cameron Brodie est un flic de Glasgow. Un veuf solitaire qui, comme tout le monde, endure les effets du changement climatique ? : avec la perturbation des courants océaniques, l'Ecosse est devenue en ce milieu du vingt et unième siècle une terre quasi polaire. Quand son chef lui demande de se rendre dans les Highlands où le corps d'un journaliste d'investigation a été retrouvé dans un tunnel de glace, Brodie décide d'accepter cette improbable mission. C'est que son médecin vient de lui annoncer qu'il ne lui reste que six mois à vivre et qu'aller à Kinlochleven est son unique chance de revoir Addie, sa fille unique, avec laquelle il n'a plus aucun contact depuis dix ans. Et c'est justement Addie qui a découvert la dépouille de Charles Younger. Avec ce passionnant roman qui nous immerge dans des paysages aussi grandioses qu'inquiétants, Peter May emporte son lecteur dans un maelstrom de rebondissements et d'émotions.

Par Peter May
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Peter May

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

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Tempête sur Kinlochleven

Peter May trad. Ariane Bataille

Paru le 06/05/2026

400 pages

Editions du Rouergue

9,90 €

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