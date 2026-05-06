Tempête sur Kinlochleven

Cameron Brodie est un flic de Glasgow. Un veuf solitaire qui, comme tout le monde, endure les effets du changement climatique ? : avec la perturbation des courants océaniques, l'Ecosse est devenue en ce milieu du vingt et unième siècle une terre quasi polaire. Quand son chef lui demande de se rendre dans les Highlands où le corps d'un journaliste d'investigation a été retrouvé dans un tunnel de glace, Brodie décide d'accepter cette improbable mission. C'est que son médecin vient de lui annoncer qu'il ne lui reste que six mois à vivre et qu'aller à Kinlochleven est son unique chance de revoir Addie, sa fille unique, avec laquelle il n'a plus aucun contact depuis dix ans. Et c'est justement Addie qui a découvert la dépouille de Charles Younger. Avec ce passionnant roman qui nous immerge dans des paysages aussi grandioses qu'inquiétants, Peter May emporte son lecteur dans un maelstrom de rebondissements et d'émotions.