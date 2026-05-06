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D'ombres et de crocs

François Pacaud

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"? Aidez-le, je vous en supplie ? ! C'est mon fils, il a faim, rien de plus. ? " Si Etienne est de retour dans sa Creuse natale, qu'il a quittée plus de vingt ans auparavant, c'est à cause de ces quelques mots. Prononcés par sa mère, mutique depuis de longues années. Alors qu'il pensait repartir aussitôt la visite achevée, Etienne s'installe provisoirement dans sa maison de famille qui sombre lentement dans l'abandon, au coeur d'un hameau dont les habitants semblent avoir disparu. Il entreprend de faire du tri dans l'impressionnant bric-à-brac entreposé dans la grange. Mais au fur et à mesure que des objets ressurgissent, Etienne devient la proie de cauchemars et de visions énigmatiques. Qu'est-ce qui a effrayé sa mère au point de lui rendre la parole ?? Parlait-elle d'Etienne, ou d'Alexis ?? Que s'est-il passé au temps de la Forteresse maudite ?? Dans ce premier roman au suspense prenant, François Pacaud construit un puzzle inquiétant où la nuit de l'enfance garde tous ses vénéneux pouvoirs.

Par François Pacaud
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

François Pacaud

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Thrillers

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D'ombres et de crocs

François Pacaud

Paru le 06/05/2026

368 pages

Editions du Rouergue

22,80 €

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