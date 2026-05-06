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#Bande dessinée jeunesse

Mon amie Andreina

Alice Coppini

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La petite Emma passe beaucoup d'après-midis chez sa grand-mère Lina. Mais qu'est-ce qu'elle s'ennuie ! Un jour de pluie, pour passer le temps, la petite fille monte au grenier, où elle trouve une boîte contenant de vieilles photos. Soudain, la foudre frappe la maison et Emma est catapultée dans le passé, où elle rencontre Andreina, une petite fille qui, étrangement, ressemble à celle qui figure sur l'une des photos du grenier... Peu à peu, les deux petites filles nouent une amitié sincère. Mais qui est Andreina ? Et pourquoi y a-t-il une photo d'elle chez grand-mère Lina ?

Par Alice Coppini
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Alice Coppini

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

BD jeunesse divers

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Mon amie Andreina

Alice Coppini trad. Marc Lesage

Paru le 06/05/2026

184 pages

Rue de Sèvres

16,00 €

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