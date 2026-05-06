Héritier du royaume du Milieu, Ibonia traverse les quatre horizons pour affronter Raivato, le roi des rois, et reprendre Ampelasoamanonoho, femme de lumière qui lui est promise. Mais nul combat ne se livre seul. Autour de lui, les dieux du ciel et de la terre, les géants, les maîtres des forêts, les ancêtres et les oiseaux de l' "Alphabet de l'oubli" veillent et racontent. Porté par la voix de Ranakombe, vieil esclave dépositaire des échos du monde, Terre et ciel réinvente le grand mythe fondateur malgache dans une fresque épique et poétique d'une puissance rare. Roman total, traversée des mondes visibles et invisibles, ce livre célèbre l'amour, la transmission et l'unité du vivant - et inscrit la culture de la Grande Ile au coeur du patrimoine universel. Ecrivain, poète et dramaturge malgache, Raharimanana est l'une des grandes voix de la littérature de l'océan Indien.