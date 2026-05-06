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#Essais

Eloge des cocktails

Léo Henry

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Connaissez-vous l'origine de la Margarita ? Et la véritable recette du Spritz ? Avec un style à la fois espiègle et pétillant, Léo Henry démonte les mythologies qui entourent les cocktails et retrace leur histoire, des comptoirs coloniaux à leur sacre dans les palaces contemporains. Mêlant scènes culte, recettes emblématiques et digressions savoureuses, cet éloge bien frappé interroge notre rapport à l'alcool, aux goûts, aux modes et aux images que nous fabriquons pour les célébrer. Enrichi de conseils pour réaliser chez soi les meilleurs cocktails, ce livre s'adresse autant aux amateurs de bars qu'aux lecteurs curieux de comprendre ce que nos plaisirs racontent de nous. A lire sans modération ! Passionné de mixologie, Léo Henry est un écrivain français de littératures de l'imaginaire.

Par Léo Henry
Chez Rivages

|

Auteur

Léo Henry

Editeur

Rivages

Genre

Cocktails

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Eloge des cocktails

Léo Henry

Paru le 06/05/2026

256 pages

Rivages

18,00 €

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Scannez le code barre 9782743670924
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