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Le Nuage

Perez, Efra Pérez

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Dans le royaume où vivent Estella et sa mère, un terrible nuage dévaste la campagne tous les huit ans, forçant les habitants à tout reconstruire à chaque passage. La mère d'Estella, brillante ingénieure, disparaît tragiquement en tentant de mettre fin à ce fléau... Quelques années plus tard, Estella décide de suivre ses traces et part étudier l'ingénierie dans la capitale, un havre de paix et de savoir, seul endroit épargné par le nuage. Aidée de ses nouveaux amis, elle découvre peu à peu que la ville est loin d'être aussi parfaite qu'elle le prétend, et qu'un sombre secret entoure l'origine du nuage.

Par Perez, Efra Pérez
Chez Les Humanoïdes Associés

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Auteur

Perez, Efra Pérez

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Le Nuage

Perez, Efra Pérez

Paru le 20/05/2026

120 pages

Les Humanoïdes Associés

16,95 €

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