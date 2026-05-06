Dans le royaume où vivent Estella et sa mère, un terrible nuage dévaste la campagne tous les huit ans, forçant les habitants à tout reconstruire à chaque passage. La mère d'Estella, brillante ingénieure, disparaît tragiquement en tentant de mettre fin à ce fléau... Quelques années plus tard, Estella décide de suivre ses traces et part étudier l'ingénierie dans la capitale, un havre de paix et de savoir, seul endroit épargné par le nuage. Aidée de ses nouveaux amis, elle découvre peu à peu que la ville est loin d'être aussi parfaite qu'elle le prétend, et qu'un sombre secret entoure l'origine du nuage.