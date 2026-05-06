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Désert

Collectif, Humanoïdes associés

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Aux rares âmes qui osent le fouler, le désert rappelle avec cruauté que nous ne sommes pas les bienvenus. La survie n'y est ni promise ni acquise, elle y est disputée à chaque instant. Pourtant, il est précieux d'y revenir, ne serait-ce que pour se rappeler une évidence : notre existence est un putain de miracle. Pour celles et ceux qui, comme nous à Métal Hurlant, rêvent d'autres mondes, d'odyssées pionnières et d'expériences aussi physiques que philosophiques, le désert est une invitation à redécouvrir la simplicité vertigineuse de notre condition... A moins que nous n'ayons malgré tout un rôle à jouer ? Celui de voir le désert, de témoigner de son existence et, qui sait, de lui donner un sens ? Avec ce numéro, vous allez encore en prendre plein la gueule. Ici, c'est Métal Hurlant et pas un magazine gnangnan. Venez lire les histoires que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Par Collectif, Humanoïdes associés
Chez Les Humanoïdes Associés

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Auteur

Collectif, Humanoïdes associés

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Science-fiction

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Désert

Collectif, Humanoïdes associés

Paru le 27/05/2026

272 pages

Les Humanoïdes Associés

19,95 €

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