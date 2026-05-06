Les 100 recettes du sportif

La performance commence dans l'assiette Si vous voulez courir plus vite, soulever plus lourd ou dépasser vos limites, l'alimentation est un facteur déterminant. Mais entre la gestion des glucides, le bon dosage des protéines et la tolérance digestive à l'effort, bien manger pour performer peut vite devenir complexe. Diététicienne du sport, Nouchka Simic propose ici un livre pour les sportifs qui veulent optimiser leur alimentation sans passer des heures en cuisine. Vous y trouverez : - 60 recettes pour l'entraînement quotidien, avec des adaptations si vous êtes en prise de masse ou en perte de poids. - 40 recettes pour la compétition, riches en glucides et digestes. - Pour chacune d'elles, des variantes végé et véganes. - Toutes les valeurs nutritionnelles.