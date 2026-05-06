Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les 100 recettes du sportif

Nouchka Simic

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La performance commence dans l'assiette Si vous voulez courir plus vite, soulever plus lourd ou dépasser vos limites, l'alimentation est un facteur déterminant. Mais entre la gestion des glucides, le bon dosage des protéines et la tolérance digestive à l'effort, bien manger pour performer peut vite devenir complexe. Diététicienne du sport, Nouchka Simic propose ici un livre pour les sportifs qui veulent optimiser leur alimentation sans passer des heures en cuisine. Vous y trouverez : - 60 recettes pour l'entraînement quotidien, avec des adaptations si vous êtes en prise de masse ou en perte de poids. - 40 recettes pour la compétition, riches en glucides et digestes. - Pour chacune d'elles, des variantes végé et véganes. - Toutes les valeurs nutritionnelles.

Par Nouchka Simic
Chez Marabout

|

Auteur

Nouchka Simic

Editeur

Marabout

Genre

nutrition sportive

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 100 recettes du sportif par Nouchka Simic

Commenter ce livre

 

Les 100 recettes du sportif

Nouchka Simic

Paru le 06/05/2026

240 pages

Marabout

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501200264
9782501200264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.