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Anthropodermia

Frédérique Molay

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Paris, 1475, dans une maison close au pied de Notre-Dame. Istanbul aujourd'hui - pourquoi Harper est-elle enlevée par le meilleur ami de son père ? Et qu'est devenu le beau Jean Malet, dans le cabaret que fréquentait le gratin nazi, alors qu'il s'apprêtait à fuir la capitale ? Quand Laurine Arrio est retrouvée morte dans des circonstances suspectes, Samuel, un homme du Président, et Katell, commissaire à la brigade criminelle du 36, plongent dans une sombre affaire... L'enquête prend une dimension internationale lorsqu'elle croise le chemin de la mafia russe et d'un trafic d'oeuvres sans précédent. S'enclenche alors une course contre la montre pour sauver les prochaines victimes inscrites sur une liste noire et éviter un scandale d'Etat. Mais qui est le mystérieux Monsieur Gauthier, qui semble traverser les âges, et dont les pratiques rappellent les heures les plus sinistres ? Dans ce thriller érudit et macabre, chaque page rapproche le lecteur d'une révélation aussi fascinante que terrifiante.

Par Frédérique Molay
Chez L'animal

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Auteur

Frédérique Molay

Editeur

L'animal

Genre

Thrillers

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Anthropodermia

Frédérique Molay

Paru le 06/05/2026

574 pages

L'animal

23,00 €

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