Trop longtemps, l'eau a été considérée en France comme une ressource abondante, consommable à l'infini. Mais depuis quelques années, les signaux d'alerte se multiplient : inondations et sécheresses à répétition, nappes polluées par les pesticides, conflits autour des mégabassines, eaux minérales contaminées. C'est un fait : en France comme dans le reste du monde, l'eau devient plus rare et perd en qualité. Elle est pourtant un maillon essentiel de notre vie en société. Parler de la gestion de l'eau, c'est parler de santé publique, de biodiversité, d'inégalités, d'industrie, d'agriculture, d'aménagement du territoire, et bien sûr de réchauffement climatique. Nos politiques publiques sont cependant loin d'être à la hauteur des enjeux. Dans Nous sommes faits d'eau, Simon Porcher fait l'état des lieux d'une situation critique, et propose surtout un changement de regard : l'eau est un patrimoine commun à protéger à tout prix. Sans céder au catastrophisme, il nous donne des clefs pour mieux comprendre l'avenir de l'eau en France et dans le monde – de la gestion des piscines à celle des polluants éternels – et offre des solutions concrètes pour élaborer une politique de l'eau ambitieuse et construire ensemble un futur désirable.