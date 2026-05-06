Chroniques d'un monde qui craque

Quoi de commun entre une pénurie de médicaments organisée par les " big pharma ", l'inauguration de l'Icon of the Seas, le plus gros bateau de croisière du monde, la gigantesque panne informatique mondiale de CrowdStrike ou l'empreinte carbone annuelle de TikTok ? Dans ce nouveau livre, Olivier Hamant nous expose les symptômes d'un monde suroptimisé, détraqué par l'obsession du tout-contrôle. Avec méthode et non sans humour, il chronique ce monde au bord du burnout où se reproduit, partout et tout le temps, le même modèle : le culte de la performance qui crée fragilités et ruptures. Comment en sortir ? " Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. " Et s'il fallait d'abord mettre en lumière les initiatives robustes déjà présentes dans nos territoires ? Et si le monde qui craque nous invitait à explorer une nouvelle culture, dans laquelle la doctrine sécuritaire, si contre-productive, laisse la place à la sérénité systémique ? En miroir du monde qui craque, ces chroniques présentent des pistes concrètes pour contribuer à l'émergence d'un monde robuste.