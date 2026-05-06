Petites bêtes de la campagne

Cent soixante-trois espèces de petites bêtes les plus caractéristiques de nos régions dans un guide d'identification spécialement conçu pour les enfants. Grâce à son petit format, ils pourront facilement l'emporter sur le terrain et l'avoir toujours sur eux lors de leurs balades découvertes. Passeport pour une identification réussie Les petites bêtes sont classées par famille. Une classification simplifiée, sous forme d'arborescence, permet de les retrouver facilement, reconnaissables par la silhouette qui symbolise chaque famille, également présente devant le nom de chaque espèce. La première règle est d'observer la bestiole et d'être capable de la décrire en se posant plein de petites questions pour reconstituer un puzzle : la taille, la forme, la couleur... A-t-elle des pattes ? Combien ? A-t-elle des antennes ? des ailes ? ... Chercher ensuite dans son carnet quelle espèce s'en rapproche le plus. En cas de doute entre plusieurs espèces proches, les comparer et s'attacher aux caractéristiques de chaque espèce et aux détails qui les différencient. Avec un peu d'entraînement, reconnaître les espèces et les nommer sera vite un jeu d'enfant ! Un guide d'identification conçu spécialement pour les enfants Les enfants se passionnent facilement pour les petites bêtes, extrêmement nombreuses et présentes partout. De nombreux livres leur sont consacrés, en tous genres, mais il n'existe que très peu de guides d'identification jeunesse. Celui-ci a été conçu pour les enfants, avec une présentation claire et attrayante, des textes précis, mais simples et concis. Les illustrations naturalistes, de grande qualité, sont particulièrement fidèles à la réalité. Généralement plus grandes que nature, elles montrent les plus petits détails. Un outil pour devenir incollable sur la reconnaissance des petites bêtes, à glisser dans la poche de tous les entomologistes en herbe. Une maquette claire et dynamique Avec 1 400 000 exemplaires vendus, la collection "Carnets de nature" fait partie des livres "nature" incontournables des éditions Milan, idéaux pour se promener sur le terrain !