Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Petites bêtes de la campagne

Léon Rogez, Anne Eydoux, Lucie Brunellière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cent soixante-trois espèces de petites bêtes les plus caractéristiques de nos régions dans un guide d'identification spécialement conçu pour les enfants. Grâce à son petit format, ils pourront facilement l'emporter sur le terrain et l'avoir toujours sur eux lors de leurs balades découvertes. Passeport pour une identification réussie Les petites bêtes sont classées par famille. Une classification simplifiée, sous forme d'arborescence, permet de les retrouver facilement, reconnaissables par la silhouette qui symbolise chaque famille, également présente devant le nom de chaque espèce. La première règle est d'observer la bestiole et d'être capable de la décrire en se posant plein de petites questions pour reconstituer un puzzle : la taille, la forme, la couleur... A-t-elle des pattes ? Combien ? A-t-elle des antennes ? des ailes ? ... Chercher ensuite dans son carnet quelle espèce s'en rapproche le plus. En cas de doute entre plusieurs espèces proches, les comparer et s'attacher aux caractéristiques de chaque espèce et aux détails qui les différencient. Avec un peu d'entraînement, reconnaître les espèces et les nommer sera vite un jeu d'enfant ! Un guide d'identification conçu spécialement pour les enfants Les enfants se passionnent facilement pour les petites bêtes, extrêmement nombreuses et présentes partout. De nombreux livres leur sont consacrés, en tous genres, mais il n'existe que très peu de guides d'identification jeunesse. Celui-ci a été conçu pour les enfants, avec une présentation claire et attrayante, des textes précis, mais simples et concis. Les illustrations naturalistes, de grande qualité, sont particulièrement fidèles à la réalité. Généralement plus grandes que nature, elles montrent les plus petits détails. Un outil pour devenir incollable sur la reconnaissance des petites bêtes, à glisser dans la poche de tous les entomologistes en herbe. Une maquette claire et dynamique Avec 1 400 000 exemplaires vendus, la collection "Carnets de nature" fait partie des livres "nature" incontournables des éditions Milan, idéaux pour se promener sur le terrain !

Par Léon Rogez, Anne Eydoux, Lucie Brunellière
Chez Editions Milan

|

Auteur

Léon Rogez, Anne Eydoux, Lucie Brunellière

Editeur

Editions Milan

Genre

Nature et animaux dès 6 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites bêtes de la campagne par Léon Rogez, Anne Eydoux, Lucie Brunellière

Commenter ce livre

 

Petites bêtes de la campagne

Léon Rogez, Anne Eydoux, Lucie Brunellière

Paru le 13/05/2026

48 pages

Editions Milan

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408065416
9782408065416
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.