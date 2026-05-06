Je mange tout seul

Le premier livre animé de bébé pour raconter le repas ! C'est l'heure de manger, bébé a faim. D'abord on se lave les mains : on frotte les petites mains l'une contre l'autre, ça mousse, c'est rigolo ! Papa aide bébé à s'installer dans sa chaise. Miam, des petites tomates ! Bébé les attrape avec les doigts, l'une après l'autre, ce n'est pas facile, elles roulent. Mmmh, c'est bon ! Pour manger le plat, bébé prend sa cuillère et la met dans sa bouche, bravo ! Maintenant bébé a soif. Il tient son verre à deux mains et le porte à sa bouche : ah, ça fait du bien de boire de l'eau ! Un livre animé pour vivre ses émotions Au fil des pages, bébé expérimente toutes sortes de sensations et d'émotions : impatience, excitation, joie, peur, plaisir, apaisement. Ce faisant, il sollicite différentes aptitudes : l'attention, la patience, l'écoute, l'échange... Un livre animé pour développer ses habiletés En manipulant les glissières, les tirettes et la roue, le tout-petit anime chaque étape du récit et développe ses capacités motrices : la maîtrise des gestes, la force dans les doigts, la préhension fine, la précision... en miroir de l'apprentissage nécessaire pour manger en autonomie. Un livre animé pour vivre son histoire Grâce au fil narratif, bébé suit facilement le récit écrit à la première personne, qui prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage grâce aux illustrations tendres d'Ilaria Falorsi, qui reprennent les attitudes et postures typiques des bébés de 12 à 18 mois. Un livre animé spécialement adapté aux tout-petits Ces animations associent le bébé et le parent dans une lecture vivante et participative. Robustes et efficaces, leur forme est parfaitement adaptée aux tout-petits. Pour une découverte ludique et en toute sécurité de l'apprentissage du repas en autonomie.