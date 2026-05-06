Qui-fait-quoi - Découvre le métier de footballeuse

Une nouvelle collection de BD aux thèmes documentaires, en immersion au coeur de métiers qui font rêver, ou que les enfants croisent au quotidien ! Un premier opus sur une footballeuse professionnelle. Une intrigue forte et pleine de rebondissements Angie et ses coéquipières ont perdu leur dernier match. Il faut absolument qu'elles gagnent le prochain, pour maintenir leur bon classement en première division ! Une BD sur le pouvoir de l'esprit d'équipe. Un univers commun aux différents tomes Qui-Fait-Quoi, c'est une ville de pros ! Dans chaque tome de cette série BD, qui peut se lire indépendamment, les héros pourront devenir les personnages secondaires d'autres tomes, pour créer un univers qui parle aux lecteurs de 7 ans et plus. Une vision réaliste et documentaire de chaque milieu professionnel On est en immersion avec les personnages du milieu professionnel en question, pour que l'enfant s'y sente comme s'il y était ! Session d'entraînement, visionnage des matchs filmés par drone, communication entre les joueuses sur le terrain... Avec une relecture faite par un directeur de club de première division, pour assurer la pertinence documentaire.