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Français 5e

Blandine Cossa, Thierry Marquetty

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Le cahier d'entraînement Français 5e pour réviser les points clés du programme et s'entraîner à son rythme. Avec 200 exercices corrigés, des cartes mentales et un livret parents détachable ! Sur chaque thème du nouveau programme de Français en 5e - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices progressifs - Des conseils pour comprendre et réussir Sur les revers de couverture De grandes cartes mentales pour mémoriser les notions essentielles Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés - Des informations sur le programme - Des conseils pour aider votre enfant dans son travail Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) De nombreuses ressources complémentaires pour réviser autrement : - des exercices interactifs en Français et en Maths - des dictées sonorisées - des activités audio en Anglais

Par Blandine Cossa, Thierry Marquetty
Chez Hatier

|

Auteur

Blandine Cossa, Thierry Marquetty

Editeur

Hatier

Genre

Français 5e

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Français 5e

Blandine Cossa, Thierry Marquetty

Paru le 06/05/2026

96 pages

Hatier

6,30 €

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