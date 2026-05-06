L'apparition de la vie, l'évolution des espèces, les débuts de la société, la guerre, la mort... Tous ces faits et concepts importants, sur sa planète bizarre, Petit bonhomme n'en avait pas vraiment conscience, c'était trop long ou trop loin, trop proche ou trop rapide... Ce que Petit bonhomme va découvrir et qui changera tout pour lui et autour de lui, tient en un seul mot : l'AMOUR ! Grégory Panaccione et Alexis Bacci se délectent à mettre en oeuvre leurs talents immenses pour raconter une fable aussi magnifique que triste : la plus belle histoire d'amour de tous les temps et de tous les univers !