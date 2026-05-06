La Petite Confiserie de l'allée nocturne (Prix des Lectrices 2026)

Quand vient le soir, les lanternes s'allument dans l'allée nocturne et attirent les âmes en peine. Les boutiques, comme peuplées de fantômes, datent d'un autre âge. Une seule brille d'une lumière chaleureuse. Sur l'enseigne on peut lire : Confiserie Enchantée Kohaku. Dans cet endroit merveilleux, on trouve des sucreries de toutes sortes. Le maitre des lieux, un yôkai, mi-homme mi-renard, promet à tous ceux qui passent sa porte que ces friandises ont le pouvoir de changer leur vie. Femme délaissée par son mari, agent immobilier complexé, lycéenne en mal d'amour... une seule bouchée leur suffit pour vivre une journée différente. Vous en doutez ?