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Les juifs, les arabes, ma famille et moi

Pierre Hazan

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Dans ce récit intime et politique, Pierre Hazan retrace deux siècles de coexistence entre Juifs et Arabes à travers l'itinéraire de sa propre famille. Il mêle avec finesse trajectoires individuelles et moments clés du Proche-Orient, donnant chair à cette histoire partagée. De Jérusalem à l'Egypte, des engagements révolutionnaires aux déchirements des années 1940 et 1956, se dessine une hybridation cultuelle et politique entre deux mondes. Un livre puissant qui rappelle que la coexistence judéo-arabe fut une réalité quotidienne et doit demeurer un horizon. --

Par Pierre Hazan
Chez Textuel

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Auteur

Pierre Hazan

Editeur

Textuel

Genre

Sociologie politique

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Les juifs, les arabes, ma famille et moi

Pierre Hazan

Paru le 06/05/2026

240 pages

Textuel

22,00 €

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Scannez le code barre 9782386291722
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