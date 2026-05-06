Les juifs, les arabes, ma famille et moi

Dans ce récit intime et politique, Pierre Hazan retrace deux siècles de coexistence entre Juifs et Arabes à travers l'itinéraire de sa propre famille. Il mêle avec finesse trajectoires individuelles et moments clés du Proche-Orient, donnant chair à cette histoire partagée. De Jérusalem à l'Egypte, des engagements révolutionnaires aux déchirements des années 1940 et 1956, se dessine une hybridation cultuelle et politique entre deux mondes. Un livre puissant qui rappelle que la coexistence judéo-arabe fut une réalité quotidienne et doit demeurer un horizon. --