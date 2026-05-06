Zange Tome 2

T'es pas vraiment en position pour négocier... Un nouveau chapitre s'ouvre ! Dans une proche banlieue de Tokyo, Naomi Satsukawa, jeune employée de bureau, se dépêche de rentrer chez elle après le travail. Mais juste devant sa maison, elle se fait kidnapper par trois hommes, qui la font monter dans une voiture avant de s'enfoncer à toute vitesse dans l'obscurité. Ces trois individus disent l'avoir découverte sur les réseaux sociaux... Quelle est leur véritable intention ? Grâce à sa narration millimitrée et cinématographique, Santa Inoue nous immerge dans le quotidien d'individus ordinaires, précisément à l'instant où il bascule jusqu'au point de non-retour. Entre thriller et slasher, cette série violente et sans concession ne pourra pas vous laisser indifférent !