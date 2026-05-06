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Extrême : l'histoire du Groupe Militaire de Haute Montagne

Yvon Bertorello, Eric Stoffel, Bruno Pradelle

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Depuis 50 ans, le GMHM - Groupement militaire de haute montagne - a franchi en permanence les frontières en gravissant les plus hautes montagnes du monde, et en allant explorer les lieux les plus inhospitaliers de notre planète tels que les pôles Nord et Sud, en passant par l'Everest. Le groupe alpin compte parmi les élites de l'Armée française, car regroupant des alpinistes chevronnés, au sommet de leur art. Le GMHM est comparable à la célèbre Patrouille de France. Grâce à l'investissement et l'engagement sans failles de chacun de ses membres, la limite des capacités humaines a bien des fois été franchie, nous permettant ainsi de mieux les connaître. Depuis leur base de Chamonix, ces hommes ont su évoluer, ajouter au fil du temps savoirs et techniques, afin de constituer une équipe fortifiée par des liens de confiance et d'efficacité. Ces militaires, alpinistes hors normes, ont su apprendre tant de leurs échecs, parfois cruels, que de leurs réussites ; ils sont aujourd'hui largement reconnus et salués par leurs pairs, avec des récompenses tels les Piolets d'Or. Cet album retrace, au travers de certains moments emblématiques, la progression de ce groupe si particulier. Constamment confronté à de nouveaux dangers, de nouveaux défis, le GMHM a su répondre par la rigueur et le professionnalisme, en incorporant aussi d'autres disciplines, tels le parachutisme et le "base jump" , devenant un moteur d'innovation pour l'Armée. Un demi-siècle de vie du groupe se déroule, avec ses joies et ses peines, ses doutes et ses résolutions, constituant une des plus exceptionnelles aventures humaines jamais racontées.

Par Yvon Bertorello, Eric Stoffel, Bruno Pradelle
Chez Plein Vent

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Auteur

Yvon Bertorello, Eric Stoffel, Bruno Pradelle

Editeur

Plein Vent

Genre

Historique

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Extrême : l'histoire du Groupe Militaire de Haute Montagne

Yvon Bertorello, Eric Stoffel, Bruno Pradelle

Paru le 20/05/2026

64 pages

Plein Vent

17,90 €

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9782384881505
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