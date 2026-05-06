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Iwamoto Senpai Tome 5

Hiroshi Shiibashi

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Dans la prison de Tokyo, des hommes se transforment l'un après l'autre en engrenages avant de disparaître. Iwamoto se rend auprès d'un dénommé Kamikusa, un condamné à mort soupçonné d'être l'instigateur de cette série d'incidents. Alors qu'il est sur le point de monter sur l'échafaud pour être pendu, l'individu arbore un sourire sinistre. Sentant que quelque chose se cache derrière la série de meurtres qui a conduit Kamikusa en prison, Iwamoto se hâte de faire éclater la vérité avec l'aide de ses compagnons ! D'étranges météorites qui s'abattent sur tout le Japon, un pouvoir de psychographie semblable à un oeil divin, une maison maudite... Chaque phénomène étrange est l'occasion de rencontres avec des détenteurs de pouvoir !

Par Hiroshi Shiibashi
Chez Mangetsu

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Auteur

Hiroshi Shiibashi

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Iwamoto Senpai Tome 5

Hiroshi Shiibashi trad. Emile Goulot

Paru le 06/05/2026

208 pages

Mangetsu

7,95 €

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