Un été au coeur du Brionnais

Originaires de Lyon, Léo et Emma emménagent, à contre-coeur, dans le sud Brionnais avec leurs parents. Leur père, revenu dans sa région natale, s'installe comme artisan potier. Devant le peu d'enthousiasme de ses enfants, il imagine - avec l'aide d'anciennes connaissances - une aventure, prétexte à leur faire découvrir le territoire : la disparition de deux veaux, qu'ils devront retrouver. De rencontres en découvertes, les enfants sillonnent le territoire, croisent ses habitants et découvrent ses richesses. A l'issue de leur quête, ils comprennent que les veaux n'ont jamais quitté leur champ, mais qu'eux, en revanche, ont trouvé bien plus : un nouveau foyer.