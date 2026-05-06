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#Roman francophone

Un été au coeur du Brionnais

Hervé Loiselet

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Originaires de Lyon, Léo et Emma emménagent, à contre-coeur, dans le sud Brionnais avec leurs parents. Leur père, revenu dans sa région natale, s'installe comme artisan potier. Devant le peu d'enthousiasme de ses enfants, il imagine - avec l'aide d'anciennes connaissances - une aventure, prétexte à leur faire découvrir le territoire : la disparition de deux veaux, qu'ils devront retrouver. De rencontres en découvertes, les enfants sillonnent le territoire, croisent ses habitants et découvrent ses richesses. A l'issue de leur quête, ils comprennent que les veaux n'ont jamais quitté leur champ, mais qu'eux, en revanche, ont trouvé bien plus : un nouveau foyer.

Par Hervé Loiselet
Chez Editions Petit à Petit

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Auteur

Hervé Loiselet

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

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Un été au coeur du Brionnais

Hervé Loiselet

Paru le 13/05/2026

64 pages

Editions Petit à Petit

14,90 €

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Scannez le code barre 9782380463309
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