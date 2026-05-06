Deal with the Devil

Une toute petite erreur... voilà ce que c'était. Qui aurait pu deviner que " l'incident" deviendrait viral ? Et qui aurait pu deviner que ce milliardaire insupportable perdrait le plus gros contrat de sa carrière à cause de ma provocation ? Adrien Cloutier n'est ni patient ni indulgent. Il ne veut pas d'excuses : il veut se venger. Froidement. Méthodiquement. Résultat : je me retrouve piégée, forcée de conclure un accord avec lui. Pendant un mois, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, je vais devoir obéir à ses moindres exigences. Je compte bien riposter. Mais avec lui, joue-t-on vraiment à armes égales ? Histoire intégrale.