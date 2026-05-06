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Con de chien

Agathe Singer, Bernard-Pierre Molin

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Je marchais la tête en l'air, sans regarder le sol... Con de chien ! Je caressais un caniche qui n'avait pas l'air méchant... Con de chien ! Il pleuvait et le labrador de mon ami est entré dans mon salon... Con de chien ! Le chien sème ses malodorantes déjections dans la rue, mord parfois sans raison la main qui le nourrit, et semble prendre un malin plaisir à saloper les intérieurs en se secouant de façon compulsive, surtout quand il est trempé. Voilà 15 000 ans que l'Homme a domestiqué le loup avant de le transformer en une infinie variété de modèles dont beaucoup sont totalement ridicules. Cet idiot utile aide les humains à chasser, à garder leur propriété (rappelons que, selon Marx, c'est le vol), et à faire la guerre ou la police... Con de maître ! Au-delà de ces missions réactionnaires et masculinistes, les chiens protègent les moutons, sauvent des vies et guident des non-voyants. Brave bête tout de même. Fidèle à son maître jusqu'à l'oubli de lui-même, le chien peut se laisser mourir sur la tombe de son dominateur. Quel con.

Par Agathe Singer, Bernard-Pierre Molin
Chez EPA Editions

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Auteur

Agathe Singer, Bernard-Pierre Molin

Editeur

EPA Editions

Genre

Chiens

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Con de chien

Agathe Singer, Bernard-Pierre Molin

Paru le 06/05/2026

144 pages

EPA Editions

15,00 €

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