Un soir, en plein milieu d'un restaurant bondé du centre-ville de Zurich, un célèbre député sort un revolver et abat un professeur d'université sous les yeux de la bonne société locale. Condamné à vingt ans de prison, le député fait appeler un jeune avocat dans sa cellule et lui propose une mission : rouvrir le dossier et enquêter sur son meurtre... en partant du principe que ce n'est pas lui qui l'a commis. La mission semble absurde, mais elle est grassement payée. L'avocat accepte, comprenant trop tard dans quel piège la justice l'a attiré.