Dans les collines oubliées du Mississippi, une mystérieuse fillette émerge d'un sous-sol jonché de cadavres, gardienne silencieuse d'un secret qui défi e la raison. Keal, hanté par des rêves prémonitoires, et Burdean, un homme usé par la violence, sont chargés de la protéger, sans comprendre les rai- sons de cette mission. Cara, une femme solitaire marquée par les deuils, se joint à eux dans une fuite désespérée à travers une Amérique rurale en décomposition. Poursuivis par des forces obscures et un tueur implacable, tous trois découvrent que l'enfant semble posséder un pouvoir terrifiant : celui de contrôler les éléments. Entre réalisme brutal et envoûtante aura mystique, La Main sanglante de Dieu retrace l'odyssée de personnages brisés qui tentent d'échapper à leur destin, tout en s'accrochant à leur ultime chance de rédemption.