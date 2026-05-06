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Pays du Mont-Blanc

Jean-Marc Lamory

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44 balades face au mont Blanc, testées et approuvées pour toute la famille. 44 balades en montagne destinées aux familles et aux randonneurs débutants dans les secteurs de Saint-Gervais, Les Contamines, Megève, Praz-sur-Arly, Cordon, Combloux, Sallanches, Saint-Nicolas-de-Véroce sur les chemins parcourant les alpages ou sur les nombreux sentiers balisés et entretenus conduisant sur des crêtes ou vers des sommets d'où l'on embrasse l'ensemble d'un paysage souvent grandiose. Les balades proposées dans ce guide offrent ainsi une grande diversité d'ambiances et des paysages sur les sentiers du val Montjoie du haut val d'Arly et la haute vallée d'Arve, imprenables balcons du mont Blanc. > Des itinéraires faciles pour petits et grands majoritairement en boucle. > Un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone. > Les " P'tits Plus " pour compléter la découverte ou agrémenter la balade.

Par Jean-Marc Lamory
Chez Glénat

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Auteur

Jean-Marc Lamory

Editeur

Glénat

Genre

Rhône-Alpes

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Pays du Mont-Blanc

Jean-Marc Lamory

Paru le 06/05/2026

112 pages

Glénat

13,90 €

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