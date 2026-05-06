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Girl on Girl

Sophie Gilbert

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Des Spice Girls aux Kardashian, en passant par OnlyFans ou les tradwives, Sophie Gilbert, finaliste du prix Pulitzer, montre comment la pop culture a façonné - et déformé - l'image que les femmes se font d'elles- mêmes, et des autres femmes. Sexualisation, infantilisation, réification : autant de mouvements diffus et insaisissables que l'autrice parvient à décortiquer avec brio en plongeant dans la matière concrète des publicités, clips, chansons, blogs et films qui ont modelé les années 2000. "J'ai voulu comprendre comment une génération de jeunes femmes en est venue à croire que le sexe est notre monnaie d'échange, que notre objectivation nous donne du pouvoir, et qu'on ne mérite pas d'être prises au sérieux. Pourquoi est-il si facile de nous convaincre de notre propre inaptitude ? Qui fixe les règles ? Pourquoi, pendant des décennies, et jusqu'à aujourd'hui, presque toutes les productions culturelles ont-elles été systématiquement orientées vers le désir et le plaisir masculins ? " (Extrait de l'introduction)

Par Sophie Gilbert
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Sophie Gilbert

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

sociologie du genre

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Girl on Girl

Sophie Gilbert trad. Hélène Frappat

Paru le 06/05/2026

304 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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