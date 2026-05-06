Au printemps 2020, les trois filles de Lara retournent dans la ferme familiale, une idyllique cerisaie du Michigan. Cherchant à égayer l'éreintante cueillette à laquelle elles sont assignées, elles supplient leur mère de leur raconter l'histoire du célèbre acteur Peter Duke avec lequel elle a partagé la scène et une passion l'été de ses vingt-quatre ans. A mesure que Lara exhume son passé, les trois jeunes femmes redécouvrent leur mère et s'interrogent sur leur propre trajectoire. Un été à soi est une douce méditation sur l'amour conjugal et l'amour fou de jeunesse, ce qui a été et qui aurait pu être, et un éloge au temps qu'il nous est donné de vivre avec nos proches.