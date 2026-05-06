Contes cruels et merveilleux

"L'homme, qui avait marché des années, peut-être des siècles, arriva à Valderone au beau milieu d'une matinée automnale". C'est par l'apparition d'un voyageur dans l'étonnante région des Deux Pièves que débute ce recueil. A ses côtés, des cavaliers téméraires et des monstres féroces, des seigneurs craints, des femmes valeureuses ou maudites et de petites créatures malicieuses guidant les fillettes dans la nuit. En revisitant les légendes qui peuplent ses terres insulaires, Marc Biancarelli nous propose une fabuleuse épopée corse, moderne et lovecraftienne en diable.