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#Roman francophone

Contes cruels et merveilleux

Marc Biancarelli

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"L'homme, qui avait marché des années, peut-être des siècles, arriva à Valderone au beau milieu d'une matinée automnale". C'est par l'apparition d'un voyageur dans l'étonnante région des Deux Pièves que débute ce recueil. A ses côtés, des cavaliers téméraires et des monstres féroces, des seigneurs craints, des femmes valeureuses ou maudites et de petites créatures malicieuses guidant les fillettes dans la nuit. En revisitant les légendes qui peuplent ses terres insulaires, Marc Biancarelli nous propose une fabuleuse épopée corse, moderne et lovecraftienne en diable.

Par Marc Biancarelli
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Marc Biancarelli

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Contes cruels et merveilleux

Marc Biancarelli

Paru le 06/05/2026

164 pages

Actes Sud Editions

8,70 €

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