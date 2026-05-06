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#Roman francophone

Les sept maisons d'Anna Freud

Isabelle Pandazopoulos

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Une nuit d'hiver 1946 à Londres, une infirmière sonne à la porte de la maison des Freud. Anna, la fille du célèbre psychanalyste, est entre la vie et la mort. Epuisée et fiévreuse, elle confie des bouts de son existence à cette inconnue : son adolescence difficile, les années d'analyse avec son père, sa rencontre décisive avec la fantasque Lou Andreas-Salomé... Elle raconte aussi comment, elle, la mal-aimée qui a tant lutté pour faire entendre sa voix, pour vivre pleinement son amour, s'est enfin affranchie en fondant une école à Vienne où elle a adapté la psychanalyse à la pédagogie - un refuge pour elle et les enfants qui en avaient besoin. Porté par un formidable souffle romanesque, Les Sept Maisons d'Anna Freud est l'histoire bouleversante d'une libération, en même temps que la saga d'une famille prise dans les tourments de la guerre et de l'exil.

Par Isabelle Pandazopoulos
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Isabelle Pandazopoulos

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

XXe siècle

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Les sept maisons d'Anna Freud

Isabelle Pandazopoulos

Paru le 06/05/2026

354 pages

Actes Sud Editions

9,40 €

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