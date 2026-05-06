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#Roman francophone

Mukudori

Aki Shimazaki

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Matsuko et Atsushi sont mariés depuis bientôt quarante ans. Ils ont construit ensemble une existence complice, et un foyer paisible. Mais ils doivent désormais remédier à la faillite du grand magasin autrefois dirigé par Atsushi, d'autant plus que la santé de ce dernier se dégrade. Matsuko se retrouve alors, à soixante ans passés, contrainte de chercher un emploi. C'est ainsi que, par un heureux hasard, elle rencontre Matsuo, un homme passionné d'ornithologie, en qui elle et son mari se découvrent un compagnon des moments précieux ; un véritable ami.

Par Aki Shimazaki
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Aki Shimazaki

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature francophone

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Mukudori

Aki Shimazaki

Paru le 06/05/2026

176 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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Scannez le code barre 9782330221157
9782330221157
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