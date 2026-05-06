Matsuko et Atsushi sont mariés depuis bientôt quarante ans. Ils ont construit ensemble une existence complice, et un foyer paisible. Mais ils doivent désormais remédier à la faillite du grand magasin autrefois dirigé par Atsushi, d'autant plus que la santé de ce dernier se dégrade. Matsuko se retrouve alors, à soixante ans passés, contrainte de chercher un emploi. C'est ainsi que, par un heureux hasard, elle rencontre Matsuo, un homme passionné d'ornithologie, en qui elle et son mari se découvrent un compagnon des moments précieux ; un véritable ami.