Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Femme oiseau étoile

Véronique Le Normand, Normand veronique Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comme on sait qu'on aime au premier regard, je me suis sentie liée à Hilma af Klint à la seule lecture de son nom. Son oeuvre, féerie de sphères, de spirales, d'arabesques, de vortex, de pétales géants, m'inspira aussitôt une infinie tendresse. C'était abstrait, joyeux, généreux et énigmatique. Autour de moi, personne n'avait entendu parler de cette Suédoise née à Stockholm en 1862 et morte en 1944, la même année que Kandinsky et Mondrian. Au début du XXe siècle, à une époque où il était difficile d'être artiste professionnelle et femme, Hilma af Klint a ouvert une voie nouvelle. Bâtissant une oeuvre immense, elle a peint pour rendre tangible sa relation spirituelle avec l'invisible. Un siècle plus tard, son nom brille au firmament de l'art abstrait. V. L. N. Dans cette libre évocation où l'on sent battre le coeur d'Hilma af Klint, Véronique Le Normand retrace la trajectoire biographique et artistique de cette personnalité novatrice, venant éclairer et étoffer notre compréhension de l'oeuvre qui la nourrit.

Par Véronique Le Normand, Normand veronique Le
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Véronique Le Normand, Normand veronique Le

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

XIXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Femme oiseau étoile par Véronique Le Normand, Normand veronique Le

Commenter ce livre

 

Femme oiseau étoile

Véronique Le Normand, Normand veronique Le

Paru le 06/05/2026

224 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330219567
9782330219567
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.