La siesterie d'Adeline

"Adeline en a vu des photos de dormeurs ridicules, bouche ouverte, filet de bave aux commissures des lèvres. Mais les siens, elle les trouve tous plutôt jolis. Même le monsieur enfoui comme un bébé dans le sommeil, détendu, apaisé, le visage éclairé par son rêve. Et la dame qui tressaille imperceptiblement, et le jeune cadre, au fond, sieste efficace, cravate à peine dénouée, prêt à reprendre le collier dès son réveil". Adeline a un don : en un battement de paupières, elle endort les autres comme par magie. Dans sa siesterie, l'ancien bistrot parisien de son père, qu'elle a reconverti en havre de paix, insomniaques et oiseaux de nuit viennent, l'espace d'une demi-heure, trouver le repos. Pourtant, la belle endormeuse peine à en faire autant : impossible de mettre en veilleuse le secret et le chagrin qui hantent ses nuits. Quand un promoteur immobilier zélé menace de révéler son passé et qu'une ancienne connaissance ressurgit, Adeline vacille, au point de risquer de fermer boutique. A moins que ses habitués ne décident de sonner l'heure du réveil... Et vous, pousserez-vous à votre tour la porte de la siesterie ?