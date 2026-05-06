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#Roman francophone

Les bruits du souvenir

Sophie Astrabie

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Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo chargé d'une pellicule. Le lien entre les deux objets ? Un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelle, en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances...

Par Sophie Astrabie
Chez J'ai lu

|

Auteur

Sophie Astrabie

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Les bruits du souvenir

Sophie Astrabie

Paru le 06/05/2026

384 pages

J'ai lu

8,80 €

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