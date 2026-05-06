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#Bande dessinée jeunesse

Sel

Nina Lan

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Nami, fille du peuple des Mouvants, a le Sel dans le sang. Cette année, elle guidera la caravane de son clan vers les salines de Perlevent. Son rêve se réalise et avec lui, surtout, l'espoir de retrouver Calist et Elian, ses amis de toujours. Mais la cité du Sud n'a plus la douce saveur de l'enfance : dirigée d'une main de fer par la Dauphine et gangrénée par un mystérieux groupe de rebelles, elle est au bord du chaos. Alors, quand les Mouvants sont suspectés d'avoir volé le Sel magique de leur propre récolte, Nami se jure de prouver leur innocence. Entre amitié contrariée et amour naissant, la jeune Mouvante devra forger des alliances délicates... et déterrer des secrets lourds de conséquences. " Ce n'est pas seulement une histoire de magie et de révolte, mais aussi une ode à l'amitié qui m'a touchée en plein coeur. " Romy, Librairie de Paris (Saint-Etienne)

Par Nina Lan
Chez Editions Didier

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Auteur

Nina Lan

Editeur

Editions Didier

Genre

Romans, témoignages & Co

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Sel

Nina Lan

Paru le 06/05/2026

416 pages

Editions Didier

19,95 €

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