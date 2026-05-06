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Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire

Mac Lesggy

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Le manque de sommeil fait-il vraiment grossir ? Les cures "détox" sont-elles une vaste illusion ? Faut-il choisir entre manger une entrecôte et sauver la planète ? Pourquoi le froid ne provoque-t-il pas de rhume ? Dans un monde saturé d'informations où les opinions galopent plus vite que les faits, Mac Lesggy nous invite à une promenade jubilatoire dans les coulisses de la rationalité. Avec l'humilité, l'humour et la rigueur qu'on lui connaît, il décortique nos gestes les plus banals pour en révéler la logique cachée. De la subtile balance bénéfice-risque aux mécanismes qui régissent notre cerveau, en passant par les grands enjeux du climat et de l'énergie, ce livre malmène les idées reçues et célèbre une science vivante : celle qui cherche, qui se trompe parfois, mais qui finit toujours par nous offrir les meilleures réponses possibles. Oubliez vos intuitions, rangez vos préjugés et préparez-vous à regarder le monde avec un oeil enfin affûté ! Ingénieur de formation, Mac Lesggy est le visage emblématique de la science à la télévision depuis plus de trente ans avec l'émission culte "E=M6" . Dans ce livre, il poursuit sa mission : combattre les faux-semblants et nous donner les clés pour comprendre les défis technologiques et environnementaux de notre temps.

Par Mac Lesggy
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Mac Lesggy

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Histoire de la philosophie des

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Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire

Mac Lesggy

Paru le 06/05/2026

280 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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