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#Bande dessinée

L'art d'avoir toujours raison sur le foot

Julien Cazarre

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Quel que soit votre club de coeur, votre avis sur l'arbitrage ou sur le salaire des joueurs, le football est LE sport au sujet duquel on s'enflamme, on s'empoigne et on palabre jusqu'à la mauvaise foi. Mais il faut des arguments ! Julien Cazarre, bien connu pour avoir toujours raison sur le foot, vous fournit conseils, références et stratagèmes afin de clouer le bec à n'importe qui et n'importe où, au stade, devant un match en famille ou avec vos collègues Footix. Le secret ? En foot, tout le monde a tort, sauf vous ! Et ce, que vous ayez raison en supportant le PSG, ou tort en supportant l'OM. Julien Cazarre est chroniqueur sportif sur RMC et humoriste. Il a publié plusieurs ouvrages consacrés au foot.

Par Julien Cazarre
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Julien Cazarre

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Humour

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L'art d'avoir toujours raison sur le foot

Julien Cazarre

Paru le 06/05/2026

48 pages

Editions du Rocher

6,90 €

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