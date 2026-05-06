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La mère de famille

Valerie Keogh

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En apparence, Sarah a une vie parfaite. Elle adore son travail de médecin et vit dans un bel appartement avec un mari idéal. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Elle a peur que son mariage récent ne soit une très grosse erreur. Or Nick lui offre une dernière chance de le faire fonctionner : un bébé. Malgré des hésitations, Sarah se dit que cela pourrait donner à leur couple un second souffle. Mais, lorsque l'enfant arrive, le déclic ne vient pas. Et puis, un jour, le bébé disparaît... Tous les regards se braquent sur Sarah. Mais elle n'aurait jamais pu lui faire de mal à sa précieuse fille... n'est-ce pas ? Traduit de l'anglais par Amélie Brizio.

Par Valerie Keogh
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Valerie Keogh

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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La mère de famille

Valerie Keogh trad. Amélie Brizio

Paru le 06/05/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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