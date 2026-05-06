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Requiem pour la dame blanche

Eric Fouassier

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Front de la Somme, août 1916. Alors que les soldats succombent par milliers dans les tranchées, la mort frappe de façon plus singulière ailleurs mais avec autant de cruauté... Une chanteuse célèbre d'avant-guerre, la Dame blanche, est soupçonnée d'espionnage et sommairement exécutée par des justiciers improvisés. Puis Albert Saulx, un as de l'aviation française, est retrouvé poignardé par une baïonnette allemande, au retour d'une mission aérienne, des roses rouges répandues dans le cockpit de son appareil. Quinze ans plus tard, six personnages étroitement liés à ces événements se trouvent à nouveau réunis. Derrière les murs d'une grande maison bloquée par la neige, ils vont devoir affronter le poids du passé et leurs propres démons intérieurs. Abandonnant le XIXe siècle et sa série Le Bureau des affaires occultes, Eric Fouassier plonge au coeur de la Grande Guerre. Sur les traces de Gaston Leroux et d'Agatha Christie, il échafaude avec virtuosité une intrigue de haut vol. Le Figaro magazine.

Par Eric Fouassier
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Eric Fouassier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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Requiem pour la dame blanche

Eric Fouassier

Paru le 06/05/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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