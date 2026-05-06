Le Cercle des femmes rebelles

A quarante-deux ans, les soeurs Colebrook n'ont épousé que leur destin : si lady Augusta, dite Gus, rejette le mariage, Julia, sa jumelle, pleure la mort de son bien-aimé. Condamnées au statut de " vieilles filles " , toutes deux revendiquent leur liberté dans une société dirigée par des hommes. Aussi, lorsque leur amie lady Charlotte Davenport se retrouve aux prises avec un amant qui la fait chanter, n'hésitent-elles pas à voler à son secours. Bientôt, une aristocrate séquestrée par son mari, puis une orpheline kidnappée par les tenanciers d'une maison close, ont, elles aussi, besoin d'aide... Les soeurs Colebrook s'improvisent alors détectives et aventurières. Un bijou ludique et joyeusement féministe. Isabelle Falconnier, 24 heures (Suisse). Traduit de l'anglais par Florence Schneider.