La fille sans nom

Lorsque l'inspectrice Josie Quinn est appelée dans une grande maison à la périphérie de la petite ville de Denton, elle découvre une scène de crime d'une rare violence : verre brisé, meubles en pièces et sang partout au sol. La propriétaire, une mère célibataire, est entre la vie et la mort, et son bébé a disparu. La seule piste pour l'heure est une jeune femme surprise en train de fuir les lieux, mais qui ne sait ni qui elle est, ni d'où elle vient, ni pourquoi elle est si terrifiée... Alors que Josie creuse un peu plus, elle découvre une lettre cachée, qui laisse penser que l'agression et la femme sans nom sont liés à une série de meurtres dans le comté. Josie se trouve alors en proie à un cruel dilemme : risquer la vie d'un enfant ou en sauver beaucoup d'autres ? Les membres de Goodreads en parlent : Absolument brillant... Une histoire qui ne ressemble à aucune autre... Une véritable montagne russe d'émotions... Un final absolument génial ! Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pauline Babin.