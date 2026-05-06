"Nous sommes tous de quelque part. Nous sommes tous marqués par un lieu, un souvenir d'enfance, un héritage, une légende familiale. Nous avons tous au fond du coeur un pays qui murmure, une mémoire oubliée qui sommeille. La magie du conte, c'est d'ouvrir les portes de ce monde peuplé d'histoires, d'enchantements et de rêves. La France par ses contes, une collection qui unit les régions et les générations". Si vous aimez les esprits et le merveilleux, allez prendre place un soir à une table morvandelle, au coin d'une cheminée où on aura fait brûler des branches de genêts. On vous racontera des légendes au charme délicat, propres à susciter l'émotion ou l'angoisse, à propos de belles Dames Blanches, de loups-garous, de feu-follets ou de vouivres vous attirant dans l'eau sombre d'un étang... Avec ses Contes du Morvan, Maud Simonnot nous invite en des contrées sauvages vertes et brumeuses, hantées par des bêtes fauves, où les sources, les arbres et les fleurs se teintent de magie et de rêve. C'est un Morvan riche de mystères qui se dévoile et nous envoûte