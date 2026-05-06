"Nous sommes tous de quelque part. Nous sommes tous marqués par un lieu, un souvenir d'enfance, un héritage, une légende familiale. Nous avons tous au fond du coeur un pays qui murmure, une mémoire oubliée qui sommeille. La magie du conte, c'est d'ouvrir les portes de ce monde peuplé d'histoires, d'enchantements et de rêves. La France par ses contes, une collection qui unit les régions et les générations". Terre rustique, chrétienne et païenne mais toujours mystique, la Provence tire sa force et sa beauté de la Méditerranée qui borde ses côtes. Une mer qui a sculpté son histoire : les presque trois siècles d'occupation sarrasine, durant le haut Moyen-âge, ont laissé de profondes traces dans les imaginaires. C'est tout cet univers bruissant au chant des cigales que Sophie Chauveau fait renaître dans ses Contes de Provence. On y croisera des pirates, des sorcières, des dieux et des bergères, des animaux qui parlent et des fées qui hantent les rivières, les maquis et les vieilles forteresses. Une Provence magique et troublante, comme elle n'avait encore jamais été racontée.