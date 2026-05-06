A première vue, les arbres me semblent tous identiques, avec leurs troncs bruns et leurs feuilles vertes. Je pense souvent la même chose des êtres humains. Deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles. Comme des silhouettes. Parfois, je passe de longs après-midis sous cet arbre. Et je le trouve ordinaire. Jusqu'à ce que... Au premier regard, tous les arbres d'une même espèce se ressemblent. Comme les humains se ressemblent. Ou encore les oiseaux... Mais à y regarder de plus près, des différences se dessinent... les apparences étant souvent trompeuses !