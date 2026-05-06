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#Album jeunesse

Au premier regard

Arturo Ichiro Bozzi, Ilaria Demonti

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A première vue, les arbres me semblent tous identiques, avec leurs troncs bruns et leurs feuilles vertes. Je pense souvent la même chose des êtres humains. Deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles. Comme des silhouettes. Parfois, je passe de longs après-midis sous cet arbre. Et je le trouve ordinaire. Jusqu'à ce que... Au premier regard, tous les arbres d'une même espèce se ressemblent. Comme les humains se ressemblent. Ou encore les oiseaux... Mais à y regarder de plus près, des différences se dessinent... les apparences étant souvent trompeuses !

Par Arturo Ichiro Bozzi, Ilaria Demonti
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Arturo Ichiro Bozzi, Ilaria Demonti

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Au premier regard

Arturo Ichiro Bozzi, Ilaria Demonti trad. Christian Demilly

Paru le 06/05/2026

40 pages

Grasset & Fasquelle

15,90 €

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